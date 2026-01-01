Summer

151 playlist(s)

Sommerhits 2026

Sommerhits 2026
Beach Beats

Beach Beats
Happy Pop

Happy Pop
Tropical House

Tropical House
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Ultimate Summer Hits

Ultimate Summer Hits
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Party Time

Party Time
Laid Back Summer

Laid Back Summer
Deep House 2026

Deep House 2026
Singalong Hits: Germany

Singalong Hits: Germany
Energy Boost - Pop & Dance

Energy Boost - Pop & Dance
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Party Schlager

Party Schlager
Schlager Summer

Schlager Summer
sad summer

sad summer
All-Time Summer Jams

All-Time Summer Jams
Summer Dance Classics

Summer Dance Classics
Classic Rock Summer

Classic Rock Summer
'80s Summer Grooves

'80s Summer Grooves
Marieta boladora

Marieta boladora

647 views

Bigger Than Indie

Bigger Than Indie

197 views

2000s babies

2000s babies

15K views

Party jams

Party jams

18K views

Aktuell

Aktuell

61K views

House

House

808 views

Mix April 2024

Mix April 2024

1.3K views

Drive

Drive

1.7K views

soul mix 70's

soul mix 70's

26K views

feel good 80s

feel good 80s

14K views

schlager

schlager

851 views

Pop

Pop

239 views

Night ski

Night ski

641 views

White

White

346 views

10/10s from the 10s

10/10s from the 10s

196 views

Starry Night

Starry Night

737 views

80's Throwbacks

80's Throwbacks

114K views

Partymusik

Partymusik

57K views

Beach vibes

Beach vibes

1K views

Ambiance

Ambiance

317 views

Melhores batidas de sempre 🎶

Melhores batidas de sempre 🎶

8.1K views

Old School

Old School

1.2K views

Great Songs

Great Songs

51K views

dance

dance

1.1K views

2022 and still good

2022 and still good

23K views

house and tecno

house and tecno

673 views

alt tracks

alt tracks

1K views

Old School soul/funk

Old School soul/funk

1.9K views

White Boy Trunks

White Boy Trunks

465 views

Modern Songs

Modern Songs

628 views

Schlager und Pop

Schlager und Pop

192 views

80's Arcade

80's Arcade

46K views

Afro beats

Afro beats

1.3K views

Night drive Vibes

Night drive Vibes

135K views

Drive

Drive

1.2K views

Einweihungsparty

Einweihungsparty

19K views

Garden

Garden

206 views

schlager

schlager

375 views

Internationale Musik

Internationale Musik

683 views

Beach Chill 2023 ️ Summer Vibes

Beach Chill 2023 ️ Summer Vibes

17K views

English

English

1.5K views

For me

For me

928 views

Wake up playlist

Wake up playlist

15K views

The Kroc 80's Dance Hits

The Kroc 80's Dance Hits

918K views

jumping music

jumping music

21K views

Heath’s Birthday celebration

Heath’s Birthday celebration

685 views

Elektropop & Schlager

Elektropop & Schlager

29K views

summer 25

summer 25

10K views

Summer 2025

Summer 2025

1.7K views

More Recent

More Recent

40K views

summer mix for besties

summer mix for besties

379 views

Relaxing soulful music

Relaxing soulful music

554 views

summer dance

summer dance

2K views

House Music Run

House Music Run

166 views

LOS40 Dance (2025)

LOS40 Dance (2025)

1.8K views

Seasons best 21-22

Seasons best 21-22

173 views

Party

Party

1.2K views

schlager 01

schlager 01

1.4K views

Deutscher Mix

Deutscher Mix

27K views

Old Songs

Old Songs

859 views

Schlager Mix

Schlager Mix

364K views

Rock

Rock

232 views

Moody

Moody

5K views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

Pop

Pop

166 views

Meine Song's

Meine Song's

18K views

Refresh

Refresh

292 views

summer breeze

summer breeze

468 views

Feel like a kid again

Feel like a kid again

21K views

Rock 'n' roll oldies

Rock 'n' roll oldies

115K views

Cool kids 2023

Cool kids 2023

2.1K views

fun radio 2025

fun radio 2025

1K views

80's & 90's Hits

80's & 90's Hits

287K views

good playlist

good playlist

525 views

Summer dance

Summer dance

6.2K views

Car chillin

Car chillin

266 views

ambiance

ambiance

576 views

Geburtstag Musik

Geburtstag Musik

961 views

Partymix

Partymix

20K views

meine Playlist

meine Playlist

8.3K views

Get up amd go

Get up amd go

130K views

Soft Naija

Soft Naija

1.7K views

Workout

Workout

867 views

Podzimní Chill

Podzimní Chill

150 views

All or Nothing Running

All or Nothing Running

137 views

Lieder 2025

Lieder 2025

800 views

workout

workout

131 views

2016 white girl music

2016 white girl music

21K views

Road Trip

Road Trip

8.6K views

클럽음악

클럽음악

888 views

Soul

Soul

30K views

Old school jams

Old school jams

99K views

Recent Jams

Recent Jams

260 views

Summer beats

Summer beats

1.2K views

Summer Dance Music

Summer Dance Music

37K views

Fasching 25

Fasching 25

4.5K views

good mix

good mix

327 views

growing up

growing up

1.8K views

Meine Liste

Meine Liste

663 views

Little Oceans

Little Oceans

1.2K views

Workout

Workout

175 views

Fall of summer

Fall of summer

933 views

Wedding songs

Wedding songs

5.7K views

Fire

Fire

2.6K views

Naija

Naija

8.6K views

Car playlist

Car playlist

495 views

Oldies

Oldies

282 views

car sing along

car sing along

134K views

Happy Happy Happy Music

Happy Happy Happy Music

226K views

party playlist

party playlist

28K views

Divers

Divers

15K views

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

21K views

'70s Soul Essentials

'70s Soul Essentials

98K views

Músicas indies alegres

Músicas indies alegres

347 views

Teen Years

Teen Years

6.6K views

Schlager 2026

Schlager 2026

709 views

This and that

This and that

182 views

Wir sind alle Dorfkinder

Wir sind alle Dorfkinder

36K views

My 80s

My 80s

15K views

Pop Energy Boost

Pop Energy Boost

498 views

I think you'll like these...

I think you'll like these...

620 views

music pop

music pop

500 views

rock bangers

rock bangers

5.5K views

schlager 2025

schlager 2025

71K views

Nigeria

Nigeria

763 views

Number One R&B Hits 1972-1973

Number One R&B Hits 1972-1973

23K views

Play list to think about N💖

Play list to think about N💖

1.2K views

fresh house 2025

fresh house 2025

2.4K views

Feel good summer

Feel good summer

6.5K views

Anniversary Party

Anniversary Party

5.7K views