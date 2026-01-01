R&B & soul
125 playlist(s)
R&B
2.6K views
Best songs rn
35K views
Work
48K views
throwback bae
25K views
Eddie's music
2.5K views
AmaPiano (2025)
833 views
maybe songs 4 dance
9.8K views
Soul
773 views
Smooth
2.1K views
Lost in my boots playlist
910 views
My jams
4.4K views
favorite song
1.6K views
Throwback Jams
33K views
Soft Heart
525 views
My old school artist
1.3K views
RnB Soul Collection
124K views
get down
9.5K views
Jazzy
13K views
100% Soul
879 views
Soulful Chillin’🌻
734 views
R&B
4.2K views
Love
3.3K views
Evening Soul
758 views
RNPop Rewind
2.1K views
My jams 2020
180K views
Party party partayyy
55K views
old school track
13K views
slow music
48K views
Car playlist
495 views
Chill Christmas 🎄
25K views
Soul Vibes
9.1K views
하늘
534 views
女心と秋の空と湯気の向こう
19K views
드라이브 플리
635 views
Fab songs 2024
21K views
kinda chill
5K views
Old School
304 views
Mood Music
520 views
도시감성
15K views
chill time
440 views
R&B
178K views
소울
192 views
Slow
1.6K views
Christmas Love
1.4K views
Early 2000
97K views
꿀감성음악
995 views
fav R&B playlists
1.3K views
Soul
619 views
Old school
19K views
드라이브
124 views