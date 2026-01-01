R&B & soul

125 playlist(s)

Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
R&B

R&B

2.6K views

Best songs rn

Best songs rn

35K views

Work

Work

48K views

throwback bae

throwback bae

25K views

Eddie's music

Eddie's music

2.5K views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

833 views

maybe songs 4 dance

maybe songs 4 dance

9.8K views

Soul

Soul

773 views

Smooth

Smooth

2.1K views

Lost in my boots playlist

Lost in my boots playlist

910 views

My jams

My jams

4.4K views

favorite song

favorite song

1.6K views

Throwback Jams

Throwback Jams

33K views

Soft Heart

Soft Heart

525 views

My old school artist

My old school artist

1.3K views

RnB Soul Collection

RnB Soul Collection

124K views

get down

get down

9.5K views

Jazzy

Jazzy

13K views

100% Soul

100% Soul

879 views

Soulful Chillin’🌻

Soulful Chillin’🌻

734 views

R&B

R&B

4.2K views

Love

Love

3.3K views

Evening Soul

Evening Soul

758 views

RNPop Rewind

RNPop Rewind

2.1K views

My jams 2020

My jams 2020

180K views

Party party partayyy

Party party partayyy

55K views

old school track

old school track

13K views

slow music

slow music

48K views

Car playlist

Car playlist

495 views

Chill Christmas 🎄

Chill Christmas 🎄

25K views

Soul Vibes

Soul Vibes

9.1K views

하늘

하늘

534 views

女心と秋の空と湯気の向こう

女心と秋の空と湯気の向こう

19K views

드라이브 플리

드라이브 플리

635 views

Fab songs 2024

Fab songs 2024

21K views

kinda chill

kinda chill

5K views

Old School

Old School

304 views

Mood Music

Mood Music

520 views

도시감성

도시감성

15K views

chill time

chill time

440 views

R&B

R&B

178K views

소울

소울

192 views

Slow

Slow

1.6K views

Christmas Love

Christmas Love

1.4K views

Early 2000

Early 2000

97K views

꿀감성음악

꿀감성음악

995 views

fav R&B playlists

fav R&B playlists

1.3K views

Soul

Soul

619 views

Old school

Old school

19K views

드라이브

드라이브

124 views