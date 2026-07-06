Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
પ્રીત ગીત

પ્રીત ગીત

33K views

聞きたいわ

聞きたいわ

164 views

Maria

Maria

1K views

Soûl moderne

Soûl moderne

937 views

릴랙스팝

릴랙스팝

563 views

favorite songs

favorite songs

56K views

잔 팝

잔 팝

200 views

Team Party- latest Bollywood

Team Party- latest Bollywood

262 views

Sunset

Sunset

270 views

Work mornings

Work mornings

1.8K views

Birth - Chill

Birth - Chill

289 views

Filipino songs sheesh

Filipino songs sheesh

60K views

driving folk

driving folk

18K views

Tangos y milongas

Tangos y milongas

235 views

Viaje tranqui español

Viaje tranqui español

1.3M views

Boléro romantique

Boléro romantique

1K views

Current

Current

436 views

Picking grinning and dip spitting music

Picking grinning and dip spitting music

67K views

Hawaiian

Hawaiian

416 views

Acoustic Guitar

Acoustic Guitar

1K views

切ないLove Song

切ないLove Song

2.8K views

Soulful R&B

Soulful R&B

9.8K views

working song

working song

3.6K views

OPM Tagalog 2010's

OPM Tagalog 2010's

35K views

Mellow Mornings

Mellow Mornings

250 views

A Folk Country & Blues

A Folk Country & Blues

210K views

(20260706) 플레이리스트

(20260706) 플레이리스트

153 views

folk songs

folk songs

2K views

Gospel

Gospel

4K views

romanticas

romanticas

3.9K views

Morning Coffee

Morning Coffee

440 views

อะครูสติค/

อะครูสติค/

1.1K views

маріічка

маріічка

184 views

Campfire song

Campfire song

120 views

Mix música

Mix música

408 views

Folklore Argentino

Folklore Argentino

358 views

Meditacion

Meditacion

551 views

Akoestische Covers van liefdes liedjes

Akoestische Covers van liefdes liedjes

395 views

Mellow train

Mellow train

639 views

Sonic flow

Sonic flow

136 views

road trip

road trip

574 views

Hillbilly

Hillbilly

878 views

wedding songs

wedding songs

130K views

Ностальгійні старі українські

Ностальгійні старі українські

49K views

Folklore flash

Folklore flash

13K views

Finnes det en perfekt liste?

Finnes det en perfekt liste?

233 views

Tom Tapes - Sold To The City

Tom Tapes - Sold To The City

218 views

Hawaiian Jams

Hawaiian Jams

64K views

Soca 2023

Soca 2023

57K views

노래

노래

536 views