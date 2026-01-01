Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Música agradable

Música agradable

148 views

Made In Manchester

Made In Manchester

8.9K views

Apocalypse '26 Summer Mix

Apocalypse '26 Summer Mix

638 views

Running

Running

125 views

sleepwalking

sleepwalking

3K views

Podzimní Chill

Podzimní Chill

150 views

canciones tristes

canciones tristes

588 views

Alternative

Alternative

378 views

90s and 00s rock

90s and 00s rock

57K views

indie americano

indie americano

984 views

Relax 21

Relax 21

234 views

Amorcito Corazón

Amorcito Corazón

680 views

Conditions Underground 2026/2027

Conditions Underground 2026/2027

902 views

00 Alternativo News

00 Alternativo News

153 views

musicas pra andar na zona sul

musicas pra andar na zona sul

388 views

Indie chill

Indie chill

867 views

Saturday Biscuits

Saturday Biscuits

126 views

My Alternative

My Alternative

4.9K views

I feel like a cold winter snowy day

I feel like a cold winter snowy day

235 views

The Goods

The Goods

431 views

relax

relax

400 views

Little Oceans

Little Oceans

1.2K views

Hong

Hong

255 views

lo lindo de lo romantico

lo lindo de lo romantico

6.8K views

Palmarès de fin d'année 2025 de CHOQ!

Palmarès de fin d'année 2025 de CHOQ!

153 views

2025 the Playlist

2025 the Playlist

4K views

fall finds

fall finds

194 views

Chilly

Chilly

386 views

Mood improve

Mood improve

1.8K views

Doomer Music

Doomer Music

1.1K views

Majezik gerektirmeyen şarkılar

Majezik gerektirmeyen şarkılar

760 views

Running

Running

732 views

delicinhas dançantes

delicinhas dançantes

232 views

Primavera26.

Primavera26.

636 views

Indie 2024

Indie 2024

120 views

Español

Español

476 views

Nova Sélecta + Nova Club March 2026

Nova Sélecta + Nova Club March 2026

280 views

Noche de Sushi

Noche de Sushi

4.7K views

standard rock

standard rock

704 views

After Work Indie

After Work Indie

10K views

Happy

Happy

272 views

Spring 2026

Spring 2026

434 views

alt tracks

alt tracks

1K views

Ai tanto sentimento blah blah

Ai tanto sentimento blah blah

20K views

argento nuevos

argento nuevos

166 views

musica en español

musica en español

305 views

spanish

spanish

22K views

Summer Jamz 2026

Summer Jamz 2026

248 views

my favorite indie ♡

my favorite indie ♡

1.1K views

Recent Jams

Recent Jams

260 views