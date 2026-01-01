Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
香港粵語金曲重溫

香港粵語金曲重溫

709 views

放輕鬆華語

放輕鬆華語

2.3K views

1980國語歌曲

1980國語歌曲

8.7K views

國語歌曲

國語歌曲

7K views

华语流行曲

华语流行曲

1.3K views

80年代男聲

80年代男聲

20K views

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

909 views

台灣假日金曲精選

台灣假日金曲精選

392 views

九十年代

九十年代

17K views

Hip Hop/RnB 中文歌

Hip Hop/RnB 中文歌

343 views

冷門歌曲

冷門歌曲

182 views

日常音樂

日常音樂

1.7K views

華語抒情

華語抒情

26K views

Mandarin Pop

Mandarin Pop

5.4K views

Queen

Queen

2.2K views

最新音樂

最新音樂

2.2K views

memories

memories

121K views

Drive

Drive

949 views

音樂

音樂

395 views

懷舊金曲

懷舊金曲

9.7K views

輕柔華語音樂

輕柔華語音樂

64K views

經典金曲

經典金曲

20K views

2000年懷念歌曲

2000年懷念歌曲

2.1K views

嘻哈音樂

嘻哈音樂

20K views

流行音乐榜

流行音乐榜

21K views

華語舞曲

華語舞曲

33K views

最喜愛情歌

最喜愛情歌

441 views

2025 Canton Pop

2025 Canton Pop

823 views

粵語 經典金曲

粵語 經典金曲

69K views

Background music

Background music

88K views

Game

Game

245 views

Cantonese songs

Cantonese songs

18K views

R&B

R&B

476 views

Chinese Song

Chinese Song

560 views

HK Pop

HK Pop

105K views

80s Chinese songs

80s Chinese songs

99K views

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

120K views

華語金曲

華語金曲

523 views

C-Pop Smooth Flow: R&B & Vibes 🌊✨

C-Pop Smooth Flow: R&B & Vibes 🌊✨

5.7K views

90年代粵語歌

90年代粵語歌

5.4K views

Nhạc Trung

Nhạc Trung

355 views

華語新歌

華語新歌

969 views

我的時代

我的時代

321 views

精選歌曲

精選歌曲

3.4K views

2026 canton pop songs

2026 canton pop songs

336 views

喜歡的歌

喜歡的歌

720 views

80年代華語經典

80年代華語經典

8.8K views

香港派對

香港派對

2.1K views

華語健身音樂

華語健身音樂

1.2K views

Chinese

Chinese

937 views