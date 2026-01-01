Arabic

122 playlist(s)

Arabs Abroad

Arabs Abroad
Gamed

Gamed
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Tarab

Tarab
Aywa Araby

Aywa Araby
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
راي نوستالجي

راي نوستالجي

17K views

Choice

Choice

47K views

Музыка для занятий по ВОСТОЧНЫМ ТАНЦАМ

Музыка для занятий по ВОСТОЧНЫМ ТАНЦАМ

22K views

غزاله ريقه

غزاله ريقه

33K views

ادوية

ادوية

9.4K views

شيلة

شيلة

665K views

Arabic song

Arabic song

16K views

Arabic list

Arabic list

39K views

عراقي

عراقي

1.2M views

مزكني

مزكني

1.3K views

غداره

غداره

1.9K views

روقان

روقان

199K views

Songs I Love 80s - 90s

Songs I Love 80s - 90s

2.1K views

جديد 2025

جديد 2025

42K views

Arab

Arab

708 views

اغاني حلوه

اغاني حلوه

180K views

أجمل أغاني مغربيه 2026

أجمل أغاني مغربيه 2026

42K views

Playlist Groom

Playlist Groom

570 views

Summer 2025

Summer 2025

135K views

اغاني

اغاني

48K views

اغاني طرب زمان

اغاني طرب زمان

33K views

favoris

favoris

756K views

اغاني مثقفين

اغاني مثقفين

2.7K views

حزين

حزين

18K views

بندق

بندق

199K views

Maghreb hotlist 2022

Maghreb hotlist 2022

22K views

سياره

سياره

454 views

00s Arabic Hits

00s Arabic Hits

117K views

بوووووم

بوووووم

7.7K views

favorite song

favorite song

76K views

غاني

غاني

47K views

عود

عود

7.9K views

دازو ليام

دازو ليام

60K views

شيلات بدون نت

شيلات بدون نت

1.1M views

هيب هوب مصري

هيب هوب مصري

2.7K views

Arabic 2024

Arabic 2024

18K views

خليجي جديدي

خليجي جديدي

874K views

Arabic aşko

Arabic aşko

484 views

موسيقا

موسيقا

360 views

كنا فين وبقينا فين

كنا فين وبقينا فين

30K views

هااتت

هااتت

91K views

summer 2025

summer 2025

7.8K views

ميكس هادي

ميكس هادي

29K views

كوكتيل حلو

كوكتيل حلو

545K views

عبق الماضي

عبق الماضي

78K views

Bil Alb جواد بشار

Bil Alb جواد بشار

1.5K views

خبز وحشيش وقمر

خبز وحشيش وقمر

15K views

Arabic

Arabic

15K views

بريميم

بريميم

2.6K views

لانتي

لانتي

382 views