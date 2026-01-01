J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
運転中に聴くな

運転中に聴くな

20K views

懐メロ

懐メロ

6.3K views

今

4.9K views

カラオケ

カラオケ

389 views

懐ソン３

懐ソン３

84K views

お気に入り

お気に入り

316 views

うた

うた

6.9K views

ポップス

ポップス

3.7K views

2026年アニメ主題歌

2026年アニメ主題歌

6.6K views

オススメ

オススメ

2.7K views

最新ドラマ主題歌

最新ドラマ主題歌

553K views

幸せいっぱい

幸せいっぱい

119 views

いろいろ

いろいろ

585 views

アイドル

アイドル

785 views

音楽

音楽

68K views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

421 views

聴きたい曲

聴きたい曲

168 views

好きな曲

好きな曲

170 views

いい曲

いい曲

257 views

最近のお気に入り

最近のお気に入り

4.2K views

懐メロ

懐メロ

51K views

1970年代

1970年代

7.2K views

80年代

80年代

338 views

お気に入り

お気に入り

1.3K views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

1.4K views

アイドル

アイドル

550 views

好き

好き

7.8K views

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

438 views

アニソン

アニソン

22K views

プレイリスト

プレイリスト

20K views

最新好きな曲

最新好きな曲

40K views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

1.2K views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

904 views

ニューリリース

ニューリリース

765 views

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

6.3K views

青春ベスト

青春ベスト

19K views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

8.6K views

おきに

おきに

2.4K views

マジで好きなやつ

マジで好きなやつ

497 views

カラオケ

カラオケ

5.7K views

懐メロ

懐メロ

190K views

お気に入り

お気に入り

11K views

プレイリスト

プレイリスト

1.6K views

80年代

80年代

1.9K views

J-ポップ

J-ポップ

14K views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

21K views

おちつく

おちつく

1.8K views

カラオケ

カラオケ

579 views

ドラマ

ドラマ

312 views

最新曲

最新曲

472 views